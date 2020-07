Ex ballerina pagherà tutti gli studi del bambino nigeriano che danzava a piedi nudi nel fango

Sicuramente ricorderete il giovane ballerino nigeriano che danzava a piedi nudi nel fango. Ora a questo ragazzo viene offerta una formazione completa, grazie al cuore grande di un ex ballerina del suo stesso paese.

Il video di Anthony che si allena danzando in condizioni davvero difficili, dimostrando la sua passione per il ballo, ha fatto il giro del mondo, commuovendo ed emozionando un po’ tutti.

Tra le tante persone che ha colpito vi è anche Fade Ogunro, ex ballerina che ha risposto al video con un tweet in cui si è offerta di sponsorizzare l’educazione completa di questo giovane e promettente ballerino:

“Come ex ballerina sono gelosa delle sue belle linee, delle sue punte dei piedi e della sua grazia senza sforzo. Voglio pagare per la sua intera istruzione in qualsiasi parte del mondo fino a quando non si laureerà all’Università”

As a former ballerina I’m jealous of his beautiful lines, his toe points and his effortless gracefulness. @leapofdanceacademy I want to pay for his entire formal education anywhere in the world until he graduates from Uni. https://t.co/lqK76UFrAt — Fadé Ogunro (@FadeOgunro) July 7, 2020

E non è il solo ragazzo che Fade aiuterà a formarsi e a laurearsi, grazie alla collaborazione della The Leap of Dance Academy, scuola di danza che offre un’istruzione di qualità ai giovani nigeriani con poche possibilità.

In un altro tweet l’ex ballerina ha fatto sapere di aver ricevuto una videochiamata di ringraziamento, non solo da Anthony ma anche da un altro ragazzo nigeriano per cui pagherà la stessa lunga e completa formazione.

Awwww my heart.

Just received a video call from the 2 ballet students @LeapOfDanceAca1 that I’ll be sponsoring their education until they graduate from Uni.

The boy smiling is the amazing kid that went viral.

They made me cry with joy. Bless you both; your dreams will manifest. pic.twitter.com/dlfhNt1NSK — Fadé Ogunro (@FadeOgunro) July 8, 2020

Anche noi possiamo dare il nostro contributo per aiutare la Leap of Dance Academy a formare nuovi giovani ballerini in Nigeria.

È possibile contattare la scuola tramite il suo profilo Instagram o scrivendo a [email protected]

