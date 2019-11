E.T. torna dopo 37 anni e si riunisce ad Elliott nella pubblicità di Natale più bella della storia

Quanti di voi hanno sognato un ritorno di E.T.? Ebbene dopo 37 anni, il più famoso extraterrestre di sempre fa visita alla terra in occasione delle festività natalizie per rincontrare il suo amico Elliott. Non si tratta di un vero e proprio film ma di una pubblicità di Natale che è già stata definita una delle più belle della storia.

Lo spot natalizio di Sky vede come protagonista l’amato alieno, tornato dallo spazio per fare visita ancora una volta al suo amico umano. Molte cose però sono cambiate dall’ultima volta che si sono visti, del resto quasi 4 decenni sono passati da quel primo magico e indimenticabile incontro.

Elliott, interpretato dall’attore originale del film di Steven Spielberg (Henry Thomas), nel frattempo è diventato un uomo e un papà. Nello spot si vedono i suoi bambini che mentre giocano in giardino improvvisamente urlano spaventati. Come mai? Dietro ad pupazzo di neve si nasconde E.T, il papà preoccupato si precipita a vedere cosa accade ma la paura si trasforma rapidamente in gioia alla visione del suo vecchio amico.

L’extraterrestre viene accolto benissimo in famiglia e scopre che nel frattempo la tecnologia ha cambiato il mondo: è stato inventato internet e in tv si possono scegliere tanti film di Natale. Quello che non è cambiato, però, è la forte e toccante amicizia tra i due e lo spot sequel sostanzialmente vuole ricordare agli spettatori che “il bello delle feste è stare insieme”.

Non manca ovviamente una scena dedicata a tutti i nostalgici delle corse in bicicletta su per il cielo!

Questa la versione integrale di circa 4 minuti in lingua originale.

Il filmato da oggi sarà trasmesso in versione ridotta su tutti i Canali Sky. Di seguito la versione in italiano.

E.T. è di nuovo insieme a noi e, dopo tanti anni, riesce ancora a farci emozionare!

