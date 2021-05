Archeologi egiziani riportano alla luce 110 rarissime tombe antecedenti al periodo dei Faraoni

Dopo il ritrovamento dell‘antica città dell’oro perduta di Luxor, l’Egitto continua a regalare sorprese e ad affascinare il mondo intero. In questi giorni gli archeologi egiziani hanno portato alle luce 110 tombe rare risalenti a tre epoche diverse. La straordinaria scoperta è avvenuta nell’area archeologica di Koum el-Khulgan, nella provincia di Dakahlia, a circa 150 chilometri dal Cairo. Alcune delle tombe sono estremamente antiche e appartengono al Periodo Predinastico, quindi prima dei Faraoni.

Delle 110 tombe, alcune delle quali contenenti resti umani, 68 presentano una forma ovale e risalgono al Periodo Predinastico (iniziato intorno al 3000 a.C.), ovvero la fase precedente alla formazione dello Stato unitario egizio. Altre 37, invece, di forma rettangolare, appartengono secondo Periodo Intermedio, compreso tra il Medio Regno ed il Nuovo Regno e caratterizzato da lotte interne e dall’invasione degli Hykos. Le restanti cinque, di forma ovale, risalgono al periodo di Naqada III (che va approssimativamente dal 3200 a.C. fino al 3000 a.C.).

“Questo è un cimitero estremamente interessante perché combina alcuni dei primi periodi della storia egiziana con un’altra epoca importante, l’epoca degli Hyksos” – spiega Salima Ikram, egittologa presso l’Università americana del Cairo. – “Gli egittologi stanno lavorando per capire come hanno vissuto insieme gli egiziani e gli Hyksos e in che misura i primi hanno acquisito le tradizioni egiziane”.