Edgar Müller, lo street artist che crea meravigliose illusioni ottiche ispirate alla natura

Si chiama Edgar Müller il maestro della street art 3D. Specializzatosi nella pittura anamorfica su strada, Edgar ha dato vita nel corso del tempo a opere di incredibile bellezza, spesso ispirate alla natura. Inizialmente usava gessetti ma man mano che le sue opere divenivano più grandi, ha iniziato a impiegare vernici.

Cascate, grotte, pianeti che sembrano veri e che, essendo realizzati in strada, coinvolgono a 360 gradi i passanti. Basta posizionarsi in determinati punti per apprezzare totalmente l’illusione della tridimensionalità. E sentirsi parte dei suoi mondi fantastici.

Per realizzarli Edgar studia attentamente i giochi prospetti, le luci e le ombre, per poi passare alla creazione dell’opera su asfalto.

Una delle sue opere più famose è “Ice Age” realizzata a Dun Laoghaire, Irlanda, per il World Culture Festival. E che dire di “The Crevasse “, di cui potete ammirare la preparazione nel video sottostante. Davvero opere d’arte uniche nel loro genere.

