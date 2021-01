Studio Ghibli annuncia l’uscita del suo primo film d’animazione in 3D, diretto dal figlio di Miyazaky

Ottime notizie in arrivo per i fan dello Studio Ghibli. Sono state annunciate le date di uscita di “Earwig and the Witch”, il primo film d’animazione in computer grafica 3D realizzato dal celebre studio cinematografico giapponese, fondato da Hayao Miyazaki, che ha dato vita a un mondo magico fatto di personaggi e storie indimenticabili.

Il nuovo film diretto da Gorō Miyazaki uscirà nelle sale cinematografiche americane il 3 febbraio e sarà disponibile su HBO Max due giorni dopo. Per la versione Blue-Ray e DVD, invece, bisognerà attendere il 6 aprile.

Something wicked is brewing in Bella Yaga's workshop… 🔥 EARWIG AND THE WITCH from Goro Miyazaki and Studio #Ghibli

🧙‍♀️ #EarwigMovie opens in select theaters on Feb. 3 & on @HBOMax Feb. 5!

🧹 https://t.co/mv7KsjJBCQ pic.twitter.com/XV6J043LmZ — GKIDS Films (@GKIDSfilms) January 25, 2021

“Siamo entusiasti di portare il nuovo magico film di Goro Miyazaki al pubblico nordamericano il mese prossimo” ha dichiarato Dave Jesteadt, il presidente di GKIDS, distributore cinematografico con sede a New York.“ Earwig and the Witch è la prima nuova uscita di Studio Ghibli dopo quattro anni ed è la prima incursione dello studio nell’animazione computerizzata. La collaborazione con HBO Max, Fathom Events e altri partner teatrali consentirà a GKIDS di portare questo meraviglioso film al più vasto pubblico possibile “.

La trama di “Earwig and the Witch”

“Earwig and the Witch” basato su un romanzo della scrittrice britannica Diana Wynn Jones. Ad un’altra opera della stessa autrice Miyazaki si era ispirato per realizzare il film d’animazione “Il castello errante di Howl”, uscito nel 2004.

L’ultimo film del leggendario Studio Ghibli segue le vicende di Earwing, una ragazzina cresciuta in un orfanotrofio della campagna britannica. La sua vita cambia radicalmente quando una strana coppia la adotta e lei si ritrova costretta a vivere con una strega egoista. Nella nuova casa Earwig scoprirà un mondo fatto di incantesimi, pozioni e misteri. La maggior parte dei ragazzini fuggirebbe da un’abitazione stregata come quella, ma non Earwig. Grazie alla sua astuzia e all’aiuto di un gatto parlante, la piccola è intenzionata a dimostrare alla strega chi comanda in casa. Usando la sua astuzia e con tanto aiuto da un gatto parlante, lei decide di ribellarsi alla strega.

Ecco il trailer ufficiale del film d’animazione in uscita a febbraio:

Ci auguriamo di poter vedere presto “Earwig and the Witch” anche in Italia!

Fonte: Gkids/Twitter

Leggi anche: