Muore Dusty Hill, bassista degli ZZ Top. Aveva 72 anni

Morto a 72 anni il bassista Dusty Hill, figura simbolo della band rock texana ZZ Top. L’annuncio dato sui social dagli altri membri della band.

Secondo lutto nel mondo della musica rock in pochi giorni. Dopo l’annuncio della tragica scomparsa del batterista degli Slipknot Joey Jordison, stroncato a 46 anni da una rara forma di sclerosi multipla, ci lascia anche il bassista americano Joseph ‘Dusty’ Hill, fondatore della rock band ZZ Top. L’artista è morto nella giornata di ieri all’età di 72 anni. A diffondere la notizia, i suoi compagni di band di lunga data, Billy Gibbons e Frank Beard, in un accorato post su Instagram:

Siamo rattristati dalla notizia che il nostro ‘Compadre’, Dusty Hill, ci ha lasciati nel sonno presso la sua casa a Houston, Texas. Insieme alle migliaia di fan della band ZZ Top sparti in tutto il mondo, sentiremo la mancanza della tua presenza solida, della tua indole buona e del tuo costante sottofondo, necessario per il successo del gruppo. Ci mancherai immensamente, amigo – si legge nel post.

Barba lunga, cappello calcato sulla fronte e immancabili occhiali scuri: ecco il look inconfondibile che caratterizzava l’artista della band texana. Hill aveva fatto parte della band ZZ Top dalla sua fondazione nel 1969 per oltre cinquant’anni: la formazione originaria del complesso non è mai cambiata negli anni e ha continuato a fare concerti in tutto il mondo, realizzando 15 album e arrivando a vendere oltre 50 milioni di dischi, vincendo al contempo numerosi premi. Nel 2004 hanno ottenuto un posto nella Rock and Roll Hall of Fame.

Malgrado l’età non più giovanile, tutti i membri del gruppo hanno continuato a fare concerti e affascinare il pubblico dei fan. Lo scorso 24 luglio, tuttavia, Dusty Hill era stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio all’anca, annunciato via social sulla pagina ufficiale della band. Doveva essere uno stop temporaneo, per permettere all’artista di riprendersi e tornare sul palco, ma evidentemente non è stato così.

Fonte: Instagram

