Il drive-in per bambini di Cesena che trasmette film gratuiti da vedere dentro automobiline di cartone

Il drive-in fa impazzire gli adulti, ma non sempre i bambini, a meno che le auto non siano su misura! Come quelle realizzate in cartone da Brenda e Martina, due ragazze che hanno unito le forze per dare vita a un progetto molto interessante, un drive-in destinato ai più piccoli posizionato nel giardino pubblico Nkosi Johnson di Case Finali a Cesena, popolato di 40 macchinine di cartone.

Ogni macchinina ha una chiave che viene assegnata all’ingresso, gli spettatori possono quindi salire sulla propria automobile e ammirare il film proiettato in giardino mantendo perfettamente il distanziamento sociale necessario in questo periodo.

Il cinema all’aperto si chiama Kid’s Drive-in di MarbreBlond DidArt, proietta film adatti ai bimbi in orari solo pomeridiani, e ha aperto i battenti mercoledì 29 luglio con la proiezione di Wall-e. I genitori hanno accompagnato i bambini posizionati nelle rispettive macchinine sedendosi sulle coperte, e tutti hanno potuto assaporare degli ottimi gelati.

Il progetto ha partecipato al bando #greencity del Comune di Cesena e ha così preso vita diventando un appuntamento molto atteso in città.

La prossima data è il 26 agosto ed è già sold out con un parcheggio che ora accoglie addirittura 70 macchinine. Il film d’animazione in arrivo è UP la cui proiezione sarà sempre gratuita.

Davvero un’ iniziativa splendida che dimostra come sia possibile realizzare cose meravigliose quando si uniscono le forze e si mette in moto la creatività!

🎥MarbreBlond KID’S DRIVE-IN🚗💨Vorremo dire tante cose, forse troppe.Due mesi fa l’Albero degli stracci nemmeno… Pubblicato da MarbreBlond su Sabato 25 luglio 2020

FONTI: Facebook

Ti potrebbe interessare anche: