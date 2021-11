Johannes Vermeer, chi è il pittore olandese e quali sono le sue opere più famose

È il grande pittore Johannes Vermeer il protagonista del Doodle di oggi, che mostra alcune degli iconici quadri dell’artista olandese. In occasione del 26esimo anniversario dell’apertura della mostra dedicata al lui dalla National Gallery of Art di Washington, Google ha deciso di celebrarlo così. Per il Doodle sono state scelte tre opere: “Donna che scrive una lettera, con la sua domestica”, “L’allegoria della pittura” e “Ragazza che legge una lettera a una finestra aperta”.

Chi era Johannes Vermeer, il maestro della luce

In realtà dell’esistenza di Vermeer non si conosce molto. Le uniche fonti sono, infatti, registri e appunti artisti. Ciò è certo è che nacque nei Paesi Bassi e fu battezzato 31 ottobre 1632, nella chiesa di Delft.

Per quanto riguarda la sua carriera, il suo apprendistato nel 1647 e nel 1662 divenne membro della Gilda di San Luca, una delle corporazioni di artisti ed artigiani attive soprattutto durante l’epoca barocca. Vermeer è stato un artista dal talento straordinario, noto per la tecnica del pointillé (che consiste nell’ottenere colori trasparenti applicando sulle tele il colore a punti piccoli e vicini) e per gli abilissimi giochi di luci e ombre. I suoi soggetti preferiti, immersi in una luce quasi magica, erano gli ambienti quotidiani della borghesia.

Fra i suoi capolavori non possiamo non menzionale il celebre dipinto “La ragazza con l’orecchino di perla” (che al momento è esposto al Mauritshuis a L’Aia), “La giovane al virginale”, “Giovane donna che legge una lettera”, “Il geografo”, “Lattaia” e “Astronomo”.

Fonte: Google

