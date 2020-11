Donna e nera, il nuovo agente 007 rivoluziona gli stereotipi e “allontana dalla mascolinità tossica”

Figlia di immigrati giamaicani, dopo essere approdata come eroina nell’universo Marvel, l’attrice, cantante e drammaturga Lashana Lynch prende il posto di Daniel Craig nell’ultimo film di James Bond, No Time To Die, il 25esimo film della saga cinematografica più famosa di sempre.

Qui la Lynch interpreta Nomi, l’agente segreto che eredita il titolo 007 mentre lo stesso Bond è in esilio. Un evento che in molti hanno battezzato come un passo che “ci sta allontanando dalla mascolinità tossica”.

Ma non è tutto rose e fiori: in aprile scorso, quando trapelò che Lynch avrebbe interpretato il nuovo 007 ne seguirono delle polemiche violentissime soprattutto sui social (e, tanto per cambiare, la Lynch ha dovuto eliminare i suoi profili social per i molti messaggi d’odio e le minacce ricevute): una scelta rivoluzionaria per alcuni o fuori luogo secondo il parere di chi sottolinea la mascolinità del personaggio nei romanzi di Fleming.

Here’s a look at #NoTimeToDie's Lashana Lynch on the cover of @BazaarUK's Women of the Year December issue. pic.twitter.com/ZOpcAnjpj2 — James Bond (@007) November 4, 2020

Ma tant’è: a meno di un mese dalla morte di Connery, 007 avrà – anche – una figura femminile black. Bond perderà momentaneamente, come spiega Barbara Broccoli, storica produttrice del franchise, il codice identificativo 007 che passerà quindi a Nomi.

“Sono un’attrice black; se un’altra attrice black fosse stata scelta per il ruolo – dice la Lynch in un’intervista con Harper’s Bazaar Uk – ci sarebbe stato lo stesso dibattito, avrebbe ricevuto gli stessi attacchi, gli stessi abusi”.

Insomma, il nuovo personaggio è sì agli antipodi delle Bond girls ma forse per questo non tutti sono pronti ad accoglierlo. Si tratta di una delle rivendicazioni belle e buone del film numero 25 della serie, che uscirà in aprile 2021 dopo ripetuti rinvii dovuti alla pandemia, ma che 007 sia donna e pure nera per molti è un amaro boccone da mandar giù. Nel 2020.

Fonte: Harper’s Bazaar Uk