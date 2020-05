Disegnare con la luce: l’artista che dipinge grazie ai raggi del sole

Michael Papadakis è un artista che ha solo bisogno di tre strumenti per realizzare le sue opere: gli specchi, una tavola di legno e…Il sole! Papadakis è un narratore che racconta storie attraverso la luce: l’arte al suo stato più essenziale.

Nel 2012 il ragazzo percorse la Via della Seta. Durante quell’esperienza Michael fece una scoperta destinata a cambiargli la vita: l’uso delle lenti d’ingrandimento per tracciare linee su un supporto. Mentre camminava, il suo zaino era pesante poiché pieno di matite, colori e pennelli. Un giorno, durante il cammino, notò una lente d’ingrandimento su un tavolo. Ebbe un’illuminazione: perché non tentare di disegnare con quello strumento? Abbracciò così la tecnica dell’eliografia e iniziò a dipingere senza bisogno di vernice e pennelli, ma solo utilizzando gli specchi e la luce del sole.

Volevo essere un artista e un viaggiatore, ma non volevo portare tutto il peso sul mio zaino

Così, tornato nel suo Paese nativo, il Colorado, Papadakis si è specializzato nella creazione di incisioni e piccole opere audiovisive. Usando una vasta gamma di lenti d’ingrandimento, giocando con le distanze e proiettando la luce su tele di legno, Michael si concentra sui raggi e sulle linee da incidere, delineando i suoi disegni grazie alla rifrazione.

Le sue opere comprendono paesaggi naturali e urbani, loghi aziendali, ritratti di animali e messaggi di speranza.

Con una lente d’ingrandimento in una mano e un pezzo di legno nell’altra, lascio che il sole sia la mia guida

L’artista afferma di voler promuovere la creatività e la pazienza, diffondendo i suoi lavori attraverso i social network. Sul suo profilo Instagram condivide con i follower le foto delle opere e lo spettacolare processo di creazione: una danza dell’artista con il sole.

