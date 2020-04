Dipinti celebri, personaggi famosi e locandine di film ricreati in casa con genialità e ironia su questo gruppo Facebook

Riprodurre l’Ultima cena e renderlo attuale non è così difficile, servono solo mascherine e qualche camice medico. Per non parlare della Ragazza con l’orecchino di perla: lì, tutto ciò che basta e soltanto una vistosa fascia blu. Per fare di questa quarantena forzata un periodo un po’ meno noioso basta un pizzico di leggerezza e ilarità.

E così, come il J. Paul Getty Museum di Los Angeles ha invitato le persone a ricreare a casa le proprie opere d’arte preferite, ora anche un gruppo russo nato su Facebook ha dato vita a una originalissima galleria. E i risultati sono davvero esilaranti.

Indossando abiti vecchi, utilizzando oggetti che si trovano per casa, giocattoli rotti e un po’ di trucco messo a casaccio, gli utenti del gruppo “Izoizolyacia” (“L’arte dell’isolamento” in russo) di quasi mezzo milione di membri, stanno ricreando opere d’arte a modo loro. E non solo, vanno alla grande anche personaggi famosi o locandine di vecchi film.

Ecco alcune immagini:

Quale vi piace di più? Potete anche voi unirvi al gruppo! Praticamente tutti i post sono in russo, ma è possibile tradurre in italiano.

Fonte: Izoizolyacia Facebook

