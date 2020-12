David Popa, l’artista che dipinge giganteschi eco-murales sulle rocce delle montagne

L’artista newyorkese realizza veri capolavori nella natura usando esclusivamente elementi della Terra. I suoi murales vi lasceranno a bocca aperta!

L’artista newyorkese David Popa ha dimostrato che l’impatto dell’arte può essere zero. Dipinge fantastici murales sulle rocce nelle regioni nordiche della Finlandia e della Norvegia, utilizzando esclusivamente pigmenti naturali, estratti da minerali o altri elementi della terra, proprio come nelle prime pitture rupestri. Poiché utilizza questi colori biodegradabili, le sue opere durano poco tempo. Già alla prima pioggia o nevicata, gran parte del disegno svanisce senza compromettere il luogo che lo ha accolto.

Popa è nato negli Stati Uniti, ma vive insieme alla sua famiglia in Finlandia. Dopo aver sperimentato diverse tecniche e realizzato innumerevoli prove, sono state le rocce nell’arcipelago del paese nordico a meravigliarlo e ispirarlo per quella che sarebbe diventata la sua tecnica. I luoghi in cui dipinge sono scelti accuratamente: piccole isole remote, a cui accede munito solo del suo paddle board gonfiabile, dove ha la possibilità di lavorare in pace e in piena connessione con la natura.

Oltre a fare da cornice, le rocce vicino l’acqua gli forniscono trame e forme uniche e incantevoli. Essendo delle isole, non ha alcun problema a trovare l’acqua di cui ha bisogno per mescolare i pigmenti naturali.

Il suo lavoro foto realistico di grande dimensioni, è visibile solo dall’alto; per questo motivo per realizzare le sue opere, delineare il suo lavoro e e fotografarlo, Popa utilizza un drone. Spesso sono così grandi e facilmente confondibili con gli stessi toni delle rocce, che ci si potrebbe non accorgere di essere in piedi su una di esse.

Qui potete vedere Exodus, il suo ultimo capolavoro:

Di fronte agli attuali problemi ambientali, l’arte di David è un detonante per la coscienza e un richiamo alla natura, di cui ci trasmette la bellezza, incoraggiandoci a preservarla con tutte le nostre forze.

