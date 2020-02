Principessa Primula: l’emozionante cartoon che racconta ai bambini di Scampia l’emergenza plastica

Nacque nel 2017 come una simpatica saga a fumetti da distribuire gratuitamente nelle scuole del Cilento e oggi diventa un cartone animato per il web presentato a Scampia, quartiere della periferia di Napoli: “Storie facili – Principessa Primula” è la bellissima storia di una principessa, di Ruga, di Lutra e di altri personaggi che, tramite mille peripezie, insegnano a valorizzare la bella terra del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Ora, trasformato in cartoon, il fumetto spalanca le porte e arriva dritto a tutti i bambini delle scuole elementari per diffondere tra loro le buone pratiche ambientali, il senso civico e la tutela del nostro Pianeta.

È con questo scopo che è stato presentato stamattina nella scuola E. Montale di Scampia, nell’ambito dell’iniziativa “Acqua sì… ma plastic free”, “Principessa Primula, un mare di plastica”, il primo episodio del cartoon finanziato proprio dal Parco del Cilento per sensibilizzare i piccoli studenti sull’emergenza plastica in mare.

Il primo episodio del cartoon nasce così dall’esperienza editoriale che ad oggi vede tre pubblicazioni di piccoli albi a distribuzione gratuita nelle scuole cilentane e a Scampia, tutti in co-creazione con Equinozio Eventi e nati dalla matita del fumettista Paco Desiato: “Un Mostro nel Parco”, sull’inquinamento dei corsi d’acqua, “Un mare di Plastica”, sul problema dei rifiuti plastici nel mare, e “Lupo”, storia incredibile di un animale prezioso per il nostro eco-sistema.

Stamattina, per l’occasione, alla scuola di Scampia è stata lanciata anche una call mirata alle scuole cilentane ed alcune della provincia di Salerno e Napoli che negli anni si sono distinte per aver voluto fortemente che la Principessa Primula dialogasse con i propri alunni. Per gli piccoli studenti di quarta e quinta elementare è così indetta la “chiamata alle arti”: con l’aiuto delle maestre potranno scrivere un racconto breve che diventerà la prossima storyboard del quarto numero del fumetto che verrà pubblicato in primavera. L’argomento suggerito che diventerà fumetto è la Dieta mediterranea. Qui tutte le informazioni.

Tutti i fumetti della Principessa Primula sono rivolti a bambini tra gli 8 e gli 11 anni d’età, distribuiti gratuitamente sia in forma cartacea, che digitale, attraverso le piattaforme di Equinozio Eventi e di Media Library.

Il cartoon che ora tutti potranno vedere racconta ancora una volta di un essere umano superficiale, che non si accorge di vivere in posti incantevoli, e dell’equilibrio delicato che lui stesso mette in pericolo. I protagonisti sono, come per tutti i fumetti, Martin, il martin pescatore fido informatore della Principessa Primula, Ruga la tartaruga marina, che con la sua famiglia rischia la vita intrappolato nella plastica, e il nuovo personaggio Jonathan, il gabbiano. Tutti sono pronti a fermare l’uomo e quell’inquinamento del mare e della spiaggia che potrebbe farli morire da un momento all’altro. Come finirà?

Eccolo per voi:

la Principessa Primula cartoon Car* amiche e amici torno dopo un lungo silenzio per comunicarvi due belle notizie. La prima potete subito vederla e cioè è un video: io, Martin, Johnatan e Ruga, con la sua famigliola, siamo protagonisti di un cartone animato realizzato dai bravi e giovani artisti di Controlzeta lab con il supporto indipensabile di Paco Desiato. Ringrazio Salvatore Ambrosino e Giulio Di Donna per aver voluto questa pillola animata che crea l'ennesimo tassello per la divulgazione di buone pratiche consapevoli e gli autori delle musiche che valorizzano il racconto: Maurizio Capone, Luigi Ferrara e @Marco Sica. La seconda bella notizia è che questa mattina, dalle ore 11, con il Presidente Tommaso Pellegrino e il Direttore Romano Gregorio presenteremo il cartoon presso la scuola E. Montale di Scampia [grazie all'impegno delle Dirigenti scolastiche Paola Carnevale e Maria De Biase] e l' Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni distribuirà agli alunni centinaia di bottigliette di alluminio per invogliare ad consumo ridotto della plastica e stimolare i bambini a mettere in pratiche azioni concrete affinchè mi aiutino a tutelare il territorio. Sarà con noi anche il musicista Maurzio Capone storico fondatore del progetto eco-music BungtBangt. L’artista che da oltre venti anni si occupa di sensibilizzare i ragazzi sulle buone pratiche ambientali e sul riciclo utilizza l’immondizia per la creazione di strumenti con i quali compone le musiche e suona dal vivo; dimostrerà come è possibile trasformare lattine, o plastica, in veri strumenti musicali. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un percorso che la scuola Montale porta avanti da tempo con l' associazione Chi rom e chi no sul tema della tutela ambientale attraverso percorsi creativi e di narrazione. #Cilento #mare #spiaggia #natura #ambiente e con Equinozio Eventi. "la Principessa" Pubblicato da Storie Facili – la Principessa Primula su Lunedì 9 dicembre 2019

Leggi anche: