La cucina incantata: le ricette per realizzare in casa i piatti dei film d’animazione di Miyazaki

Gli appassionati dei film di Hayao Miyazaki sicuramente si saranno accorti di quanto il cibo sia importante e centrale all’interno dei capolavori del maestro dell’animazione giapponese. Ora molte ricette tratte dai lungometraggi di Miyazaki sono state racchiuse in un libro davvero speciale.

Parliamo de “La cucina incantata“, edito da Trenta Editore, una vera chicca per i cultori delle opere di Miyazaki che magari vogliono conoscere nuovi dettagli e curiosità dei film, sperimentando anche alcune ricette presenti al loro interno.

Se c’è una cosa che non manca mai nei capolavori del maestro giapponese, è il rapporto tra i personaggi e il cibo. Il mondo della gastronomia e del cinema sono sempre strettamente legati, anche se l’aspetto culinario fino ad ora è stato spesso sottovalutato.

Rimettere insieme questi due aspetti del lavoro di Miyazaki è un’idea vincente. Questo libro, opera di Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua, vuole portare il lettore alla scoperta di una chiave di lettura inedita dei film di Miyazaki, invitando tutti a provare le ricette tratte dai suoi capolavori.

E non si tratta del classico libro di ricette, non ci sono le foto tipiche di queste pubblicazioni, bensì delle illustrazioni ad inizio capitolo che ovviamente richiamano il mondo magico e surreale del maestro giapponese. Il formato del libro, piccolo e che si sfoglia facilmente, ricorda non a caso quello dei manga.

All’interno de “La cucina incantata” per ogni film sono indicate le ricette più iconiche, tante anche vegetariane o vegane (o rivisitate in versione vegetale) e tutte molto semplici da realizzare.

L’idea ci ha entusiasmato a tal punto che abbiamo deciso di svelarvi, in alcuni prossimi articoli e con la collaborazione della casa editrice Trenta Editore, 5 ricette in anteprima contenute nel libro, che vi consigliamo comunque di acquistare in libreria o online.

Preparatevi dunque a sperimentare i Dorayaki di Kiki – Consegne a domicilio, la torta Siberia di Si alza il vento o ancora gli Anpan Ripieni o gli Onigiri de La Città Incantata, la zuppa di Miso della Principessa Mononoke e tanto altro.

Fonte: Trenta Editore

