L’indimenticabile Crudelia De Mon torna al cinema nel nuovo live-action Disney. L’attrice Emma Stone nei panni della “cattiva”

L’iconica Crudelia De Mon, amatissimo personaggio del classico Disney “La carica dei 101”, tornerà presto sul grande schermo. E a vestire i panni di una delle più celebri “cattive” della Disney, nel live-action “Crudelia” dedicato al suo passato, sarà Emma Stone, l’attrice Premio Oscar acclamata dalla critica per la sua indimenticabile interpretazione nel musical La La Land.

Il live-action targato Disney, diretto dal regista australiano Craig Gillespie, uscirà in Italia a fine maggio. Ambientato nella Londra punk-rock negli Anni ’70, il lungometraggio racconta la storia di una giovane e creativa truffatrice di nome Estella, determinata a scalare la vetta del successo. Ben presto la donna farà amicizia con due ladri che apprezzano fin da subito il suo lato malvagio. L’interesse di Estella verso il mondo della moda attirerà l’attenzione della baronessa Von Hellman, direttrice di una prestigiosa casa di moda, interpretata dall’attrice britannica Emma Thompson. Ma la loro collaborazione metterà in moto una serie di eventi e dinamiche che porteranno Estella a far emergere sempre di più il suo aspetto perfido e vendicativo, fino a trasformarsi nella folle Crudelia che tutti conosciamo.

Il teaser trailer di “Crudelia”

In attesa di poter guardare il film “Crudelia” (si spera al cinema), vi lasciamo il teaser trailer in italiano, pubblicato proprio ieri sui canali social della Disney:

Fonte: Disney/Facebook/YouTube

