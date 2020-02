Coronavirus: i meme più divertenti per esorcizzare la paura con un sorriso

In questi giorni non si fa che parlare di coronavirus e ovviamente non potevano mancare i meme a tema. E infatti il web si è letteralmente riempito di “vignette” ironiche che si prendono gioco delle paure di tutti noi, cercando di sdrammatizzare la situazione.

Ecco i meme più divertenti tratti da facebook.

Pablo Escobar

2. L’Ultima Cena

3. I virologi consigliano…

4. Codogno

5. Papa Francesco e la cinese

6. La metropolitana

7. La Regina!!!

8. Meritiamo l’estinzione

9. Morgan

10. La Nutella

11. Mani e… ascelle

12. Codogno – Mentana

13. The Walking Dead

14. Thank you Mario

15. Il regalo più apprezzato

16. Le penne

17. Il detto cinese

FONTE: Facebook

Ti potrebbe interessare anche: