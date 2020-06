Ai tempi del coronavirus un concerto a Barcellona per sole piante: in prima fila ad ascoltare ‘I Crisantemi’ di Puccini

On 22 June at 5:00 pm (CET), “Concierto para el bioceno” will be streamed live on the Liceu’s website. A string quartet will perform Puccini’s “Crisantemi” for an audience consisting of 2,292 plants

▶️ https://t.co/JTk3mUn1iQ pic.twitter.com/zeJbOovw4W

— Gran Teatre Liceu (@Liceu_cat) June 19, 2020