Il concerto di Andrea Bocelli nel Duomo di Milano deserto che ha emozionato il mondo intero

Il Duomo di Milano deserto, al suo interno solo lui, Andrea Bocelli, e l’organista della cattedrale, Emanuele Vianelli. Un concerto-preghiera, un abbraccio collettivo a tutto il mondo, che ha emozionato milioni di spettatori.

Un modo, il suo, per dare voce alle preghiere di molti, credenti e non, veicolando un messaggio di speranza. L’artista ha infatti dichiarato di credere nella forza della preghiera collettiva e nella Pasqua cristiana intesa come rinascita, di cui in questo tragico momento abbiamo tutti bisogno.

La performance è stata trasmessa in diretta su Youtube la sera di Pasqua e sul finale ha raggiunto ben 2,7 milioni di spettatori, per non parlare dei 25 milioni di visualizzazioni nelle 15 ore successive.

Promossa da Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, prodotta e curata da Sugar Music e Universal Music, includeva 5 brani: Panis Angelicus, Ave Maria, Sancta Maria, Domine Deus e Amazing Grace.

Quest’ultimo, Amazing Grace, è stato l’unico a essere cantato all’esterno del Duomo, accompagnato dalle immagini delle strade deserte di molte città.

Per chi non lo avesse ancora visto, per chi volesse rivederlo, ecco il video integrale del concerto trasmesso in diretta la sera di Pasqua.

FONTE: Youtube

Ti potrebbe interessare anche: