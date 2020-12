Coming 2 America: uscito il TRAILER ufficiale del sequel de “Il Principe cerca moglie”

Ora è ufficiale. Il sequel di “Il Principe cerca moglie”, Coming to America, di Eddie Murphie sbarcherà su Amazon Prive Video a marzo 2021. E’ stato appena reso noto il trailer che promette nuove esilaranti avventure che vedranno come protagonista Re Akeem e il fidato confidente Semmi. Arriva il nuovo “Principe cerca figlio”.

Coming 2 America è una commedia americana diretta da Craig Brewer da una sceneggiatura di Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield ed è basata sui personaggi creati da Eddie Murphy. È il secondo capitolo della serie di film Coming to America, Il Principe cerca moglie, e come anticipato, è il sequel del film originale del 1988.

Interpretato dall’esilarante Eddy Murphy nel ruolo di Re Akeem, vede tra i protagonisti Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, John Amo , Teyana Taylor, Wesley Snipes e James Earl Jones.

Ambientato nel lussureggiante e regale paese di Zamunda, il neo-incoronato re Akeem (Eddie Murphy) succedendo a suo padre, e il suo fidato confidente Semmi (Arsenio Hall) si imbarcano in una nuova avventura che li vede attraversare il globo dalla loro grande nazione africana fino al distretto del Queens, New York – dove tutto è iniziato.

Ambientato dopo gli eventi del primo film, Akeem è destinato a diventare re di Zamunda quando scopre di avere un figlio di cui non ha mai saputo l’esistenza: è Lavelle (Jermaine Fowler). Scopre anche di dover nominare un erede maschio che possa salire al trono dopo di lui, quindi si reca di nuovo in America per trovare il figlio perduto da tempo.

Originariamente il film doveva essere distribuito nelle sale dalla Paramount Pictures ma a causa della pandemia i diritti di distribuzione interna sono stati venduti ad Amazon Studios che lo distribuirà digitalmente su Prime Video il 5 marzo 2021.

Ecco il trailer:

Non vediamo l’ora di vederlo.

Fonti di riferimento: Amazon Prime Video/Youtube

LEGGI anche: