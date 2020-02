Colora Jason Momoa per combattere lo stress: il libro di questo illustratore italiano che vorrai avere subito

Siete fan di Momoa? Vi sentite stanchi e stressati? Se passereste le ore ad ammirare il fisico scultoreo e la bellezza di Jason, questo è quello che fa per voi: è stato pubblicato un libro da colorare utile ad alleviare lo stress.

Si chiama “Crush and Colour: Jason Momoa: A Coloring Book of Fantasies With a Epic Dreamboat” ed è in vendita anche su Amazon. L’album contiene 35 illustrazioni dell’artista italiano Maurizio Campidelli.

Nelle tavole l’illustratore ha ritratto Momoa in vari momenti, in mezzo a paesaggi naturali, in compagnia di animali o intento a compiere azioni di vita quotidiana, come falciare il prato, fare il bagno, al timone di una barca o mentre sorseggia un tè.

“Fuggi nella tua utopia selvaggia con la tua stella preferita! Crush and Colour: Jason Momoa è una raccolta di sogni ad occhi aperti che prendono vita su incredibili pagine da colorare. Immergiti in oltre 35 disegni assolutamente unici e realistici della forte nave da sogno” si legge nella presentazione di Amazon. “Lascia che prenda il timone su una vela al tramonto, assisti a un’impressionante sforzo fisico mentre scala una colossale scogliera e ammira la serenità dei momenti più tranquilli attraverso opere d’arte colorabili”.

Ecco alcune illustrazioni contenute nel libro:

Non si tratta della prima opera di questo tipo realizzata da Maurizio Campidelli. L’illustratore ha già all’attivo altri due libri da colorare dedicati a Keanu Reeves e Idris Elba.

Colorare Momoa, Reeves e Elba, un passatempo diverso e insolito, che potrebbe tenere compagnia agli appassionati e alle fan nelle uggiose giornate invernali.

D’altra parte è stato dimostrato che colorare sia rilassante e faccia bene, a qualunque età. Non solo mandala…

Fonti di riferimento: Maurizio Campidelli, Amazon

