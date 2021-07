Clifford, il grande e dolcissimo cane rosso amato dai bambini sbarca al cinema (il trailer)

Clifford diventa un film. Il celebre “Big Red Dog” amato da grandi e piccoli sbarcherà nelle sale a settembre. Ad annunciarlo è stata la Paramount che ha presentato in anteprima il trailer ufficial.

Clifford the Big Red Dog è basato sulla serie di libri per bambini di Norman Bridwell e sull’omonimo classico film animato degli anni 2000. Il film racconta le vicissitudini del cagnolone rosso tanto amato dai bambini. Nella serie animata, la storia di Clifford parte quando il cucciolo, inizialmente molto piccolo e caratterizzato dal colore rosso, viene scelto e adottato da una bambina, Emily Elizabeth Howard, come regalo per il suo ottavo compleanno. Sino dal primo incontro Emily dimostrava affetto verso Clifford e gli perdonava tutte le sue marachelle. Il suo amore verso l’animale è stato così grande da far crescere a dismisure Clifford, diventato lentamente un gigante.

Questa sembra essere anche la premessa a cui il film si sta attenendo. La vicenda si svolge a New York. Qui Emily dovrà lottare per adattarsi sia alla nuova casa che alla nuova città. Qui mentre la madre è via per lavoro, Emily e il suo zio divertente ma impulsivo zio Casey partono per un’avventura che lascerà gli spettatori col fiato sospeso, ma con un filo conduttore: Clifford insegnerà al mondo come amare.

C’è qualcosa di duraturo nello spirito gentile e leale di Clifford che tocca i fan anche dopo che sono diventati adulti, ha detto il produttore esecutivo della serie Iole Lucchese in una dichiarazione precedentemente rilasciata. Lo vediamo nei tributi sui social media e nella fan art, e, naturalmente, in ogni genitore cresciuto con Clifford che ora condivide il suo amore per lui con i bambini in età prescolare.”

Qui il trailer in italiano:

Clifford the Big Red Dog sbarcherà nelle sale americane il 17 settembre 2021, ma non sappiamo ancora quando arriverà anche in Italia.

Fonti di riferimento: ComingSoon,

