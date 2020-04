Il Cirque du Soleil trasmette gratis e in streaming i suoi spettacoli più belli

#CirqueConnect Presents: ZED!

For this week’s #CirqueConnect 60 minute special we have something you won’t want to miss: a live show recording of our show ZED! This show was only performed in Tokyo so for many of you it’s a once in a lifetime opportunity to catch this exceptional show. Tune in for our primetime special at 8pm Eastern Standard Time on Facebook by clicking "⭐️ Get Reminder” in the post below. ……….À ne pas manquer cette semaine sur #CirqueConnect: nous vous proposons une incursion dans le monde fantastique du spectacle ZED! C’est votre chance de découvrir cette performance exclusivement créée pour Tokyo dans le confort de votre salon. C’est en rendez-vous à 20h, heure de l'Est. N’oubliez pas de manifester votre intérêt en cliquant sur "⭐️ Obtenir des rappels" dans le post ci-dessous.

