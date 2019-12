Christmas Wonderland, il villaggio di Natale nel cuore di Roma: tutte le info, gli orari e i prezzi

Christmas Wonderland in Roma

È stata un'impresa, ma qualcuno lo doveva pur fare. In questo video, i lavori in corso di Christmas Wonderland in Roma, con un insolito ospite.Il periodo più magico dell'anno è iniziato e la capitale si prepara ad una manifestazione senza precedenti. Nella sua prima edizione Italiana, siate pronti all'unica destinazione per tutti coloro che cercano meraviglie per grandi e piccini. Installazioni, market, pattinaggio, enogastronomia, proiezioni ed eventi vi aspettano, tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio. LINK Prevendite > http://bit.ly/TicketXMasOfficialINFO LINE ☏ +39 3923823924COME RAGGIUNGERCI:Viale Angelico, 52, Roma (quartiere Prati).Metro A: fermate Ottaviano e Lepanto, a 15 minuti a piedi dagli spazi, 5 con il bus 32.DATE E ORARI:Tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio con orario continuato 10.00/24.00Aperture straordinarie:- 20/12 dalle 16 alle 24.00- 24/12 dalle 10.00 alle 18.00- 25/12 dalle 16.00 alle 24.00- 31/12 dalle 10.00 alle 18.00SITO: www.christmaswonderlandroma.itRicordiamo a tutti che sarà possibile accedere dal botteghino in loco.#xmaswonderlandroma

Pubblicato da Christmas Wonderland in Roma su Venerdì 20 dicembre 2019