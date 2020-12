Eddie Van Halen leggenda del rock: vendute all’asta 3 sue chitarre per quasi 400 mila euro

Ci ha lasciati poco più di un un mese fa, ma il suo nome era già leggenda. E ora tre chitarre appartenute al rocker Eddie Van Halen, ex frontman dei Van Halen, entreranno nella storia per essere state battute all’asta per un totale di 422mila dollari (pari a poco più di 380mila euro).

Icona dell’heavy metal, Van Halen aveva fondato negli anni ’70 la band che lo ha portato al successo. E ora entra definitivamente nella rosa degli immortali.

Addio Eddie Van Halen: il celebre chitarrista ucciso da un cancro a 65 anni

La sua chitarra elettrica personalizzata Kramer rossa, che ha costruito con il suo tecnico Matt Bruck nello studio di casa, è stata venduta per 231.250 dollari. L’offerta vincente per la sua chitarra elettrica 2004 EVH Charvel Art Series è arrivata a oltre 140mila dollari e infine una chitarra di scena non suonante usata dall’attore bambino Bryan Hitchcock, che interpretava un giovane Eddie Van Halen nel video della band “Hot for Teacher”, è stata venduta per 50mila dollari.

"Three Classic Eddie Van Halen Guitars Sold For $422,000" via @billboard https://t.co/KyG1zoseLP — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) December 3, 2020

All’asta alla annuale Icons & Idols Trilogy sono stati venduti quasi 900 articoli, tra cui strumenti e cimeli di una vasta gamma di star musicali. Due chitarre Fender distrutte da Kurt Cobain vendute per un totale di 281.600 dollari, la prima chitarra di Bob Marley mai messa all’asta venduta per più di 153mila dollari e un organo Hammond B-3 della metà degli anni ’60 suonato da Greg Allman ha raccolto $ 102.400.

Fonte: Rolling Stone

