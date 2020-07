Chernobyl Abyss: le prime immagini del film russo sul disastro nucleare in risposta alla famosa serie HBO

La serie TV Chernobyl dell’americana HBO aveva riscosso un grande successo, mostrando con dovizia di particolari cos’era accaduto nel 1986 in Ucraina. Ma adesso anche la Russia ha deciso di dare la sua versione del disastroso incidente nucleare, con un film per il cinema: Chernobyl Abyss.

Il trailer è appena stato diffuso e questa volta non si tratta di una miniserie (Chernobyl di HBO era in 5 puntate) ma di un film. Sebbene la serie americana creata da Craig Mazin e diretta da Johan Renck sotto l’ala di HBO e Sky UK , sia stata osannata da tutto il mondo, in Russia non sembra essere stata gradito il punto di vista sulla catastrofe nucleare. In particolare, il paese non sembra aver apprezzato il fatto che, nella serie, abbia tentato di nascondere al mondo quanto accaduto in quella terribile notte del 1986.

Numerose sono state le proteste in Russia. La serie è stata addirittura definita una “frode storica”, così la Russia ha deciso di rispondere con un altro flm in cui a dominare è l’azione, dando una propria visione del disastro.

Guidato da Danila Kozlovsky, “Chernobyl: Abyss” seguirà le vicende di tre protagonisti; un pompiere, un ingegnere e un subacqueo militare che proveranno a contenere le radiazioni mentre

“scendono all’inferno stesso per impedire quello che potrebbe essere il risultato più terrificante della catastrofe” .

Acqua, oscurità e radiazioni. Un mix che fa paura e che racconta il dramma vissuto dai soccorritori e di coloro che si sono ritrovati a far fronte a un disastro di portata epocale.

Si tratta di un vero e proprio colossal che dovrebbe sbarcare nelle sale russe nel mese di ottobre, per poi essere distribuito nel resto del mondo. E non si tratta neanche dell’unico film che la Russia sta producendo sul disastro di Chernobyl per replicare ad HBO. Oltre a Chernobyl Abyss, la NTV, una delle principali emittenti russe, sta lavorando a una serie in cui la responsabilità del disastro nucleare è data a una spia americana infiltrata in Russia.

Qui il trailer di Chernobyl: Abyss:

Fonti di riferimento: Espinof

LEGGI anche:

Gli invisibili di Chernobyl: quello che la Bielorussia non vuole farci vedere (FOTO)

I cani radioattivi di Chernobyl che vivono nella ‘zona rossa’ (FOTO)