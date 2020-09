Scegli un cerchio e questo test psicologico ti dirà come sei in amore

Ogni persona è diversa e sviluppa una propria personalità anche nei rapporti di coppia. Questo simpatico test ti svela qualcosa in più del tuo modo di vivere in coppia. Come diciamo sempre, i test sono dei semplici giochi da fare per staccare un po’ dalla routine quotidiana e non contengono nessuna verità assoluta.

Se ti va di provare, guarda l’immagine e scegli in un paio di secondi il tuo cerchio preferito. Dopo la foto, troverai i risultati.

Inizia il test

Risultati

Paura

Se hai scelto il cerchio uno, significa che emotivamente ti sei lasciato condizionare dalla paura e dalla sfiducia. In passato sei stato ferito dai rapporti e adesso, non ti lasci trasportare facilmente. Anche se accetti la relazione attuale, tendi a trattenerti e privati di alcune emozioni importanti.

Mistero

Se hai scelto il cerchio numero 2 significa che sei una persona perennemente insoddisfatta. Ti annoi facilmente anche in amore, non appena l’altro diventa una routine. Sei, quindi, sempre alla ricerca di un pizzico di gioia e di nuove emozioni che ti facciano sentire vivo.

Progetto di vita

Se il tuo sguardo si è posato sul cerchio numero 3 significa che stai cercando stabilità. Sei una persona che crede nella fedeltà e ci mette tutto il proprio impegno. Il tuo partner ideale è quello che condivide i tuoi stessi ideali e riesce a darti certezza e soprattutto quello con cui puoi costruire un progetto di vita in comune.

Impulsività

La scelta del numero 4 rivela che ti lasci dominare dall’impulsività. Sei aperto a nuove esperienze e molte volte ti butti in relazioni temporanee. Nella coppia sei un vulcano, molto passionale e pieno di sorprese e attenzioni per il tuo partner.

Cuore

Il cerchio numero 5 significa che sei una persona molto emotiva. Metti sempre il cuore in tutte le tue decisioni, specialmente in questioni sentimentali. Non ti manca mai il desiderio di aiutare il tuo partner, ma spesso prendi tutto troppo sul serio e rischi di rimanere scottato.

Razionalità

Se hai scelto il cerchio numero 6, significa che sei una persona molto razionale e tendi ad analizzare tutto. Pensi molto e studi le persone e le situazioni che ti interessano, ma cerca di non esagerare e mostra un po’ più di dolcezza.

Fonte: iProfesional

