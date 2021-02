Straordinario! Scoperti sul Palatino, a due passi dal Colosseo, i resti di antichi cavalli

I resti di antichi cavalli sono stati individuati a Roma, durante gli scavi effettuati presso l’avancorpo adrianeo della Domus Tiberiana. Siamo nel cuore della Capitale, sul Palatino, dove proprio in questi giorni sono stati portati alla luce nuovi reperti archeologici.

Roma non finisce mai di regalare gioielli. Gli ultimi scavi effettuati sul Palatino hanno portato alla luce i resti di alcuni cavalli che, secondo gli autori della scoperta, potrebbero essere stati oggetto di macellazione.

A darne notizia è stata la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che ha postato le immagini su Instagram.

“Gli scavi effettuati presso l’avancorpo adrianeo della Domus Tiberiana sul Palatino hanno portato in luce, tra i diversi rinvenimenti, i resti di alcuni cavalli, attualmente in corso di studio, verosimilmente oggetto di macellazione. Nei prossimi mesi vi annunceremo l’apertura della Domus in un percorso di visita inedito in cui vi saranno mostrati i restauri effettuati e le novità frutto delle recentissime attività di ricerca svolte in quello che fu il grande palazzo imperiale eretto dalla dinastia giulio-claudia sulle pendici occidentali del colle” ha scritto la dott.ssa Russo nel post.