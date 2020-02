Casa Leopardi apre al pubblico: da marzo si potranno visitare le camere private del poeta de L’Infinito

L’arrivo della primavera quest’anno sarà segnato da un evento imperdibile: il 21 marzo Casa Leopardi a Recanati, in provincia di Macerata, aprirà le porte degli appartamenti privati del grande poeta. “Ove abitai fanciullo” sarà un viaggio all’interno del piano nobile e delle sale dove Giacomo Leopardi visse con i suoi fratelli.

Un anno dopo il bicentenario de L’Infinito e dopo importanti restauri, dal primo giorno di primavera sarà dunque accessibile un nuovo itinerario di visita, lungo un percorso che porterà ad ammirare i saloni di rappresentanza del palazzo, la galleria con le sue collezioni d’arte e il giardino che ispirò gli immortali versi de Le Ricordanze

E non solo: “Ove abitai fanciullo” è finalmente l’occasione per conoscere e vivere per una giornata nel celebre “appartamento delle Brecce” (chiamato così per via del pavimento in ciottoli di fiume), ossia l’ala nord est del palazzo che fu ristrutturata dal padre Monaldo nel 1816 per ricavarne delle camere e lasciare ai figli Giacomo, Carlo e Paolina la loro indipendenza e intimità.

È da qui, dalla sua camera, che il poeta osservava la luna, le “Vaghe stelle dell’Orsa” e ascoltava il canto di Nerina e sono questi i luoghi dei suoi ricordi più intimi, dei suoi primi amori e della sua quotidianità.

“Ove abitai fanciullo” è parte finale di un progetto ventennale mirato ad ampliare l’accesso ai luoghi del poeta. Casa Leopardi, divenuta un vero e proprio complesso museale, oltre alla celebre Biblioteca, comprende anche il Museo Leopardi, che ripercorre la vita di Giacomo attraverso i suoi oggetti, “Io nel pensier mi fingo”, un viaggio virtuale nel suo immaginario poetico e “Con gli occhi di Silvia”, un itinerario tra gli spazi abitati da Teresa Fattorini, musa del celebre canto.

Intanto, come riportano sulla pagina ufficiale Facebook, per chi si trova il prossimo week end a Recanati, in occasione della ricorrenza della festa di San Valentino venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020 tutti gli innamorati che andranno a visitare Casa Leopardi, riceveranno in omaggio l’accesso anche al percorso all’interno della Casa di Silvia.

