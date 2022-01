La casa delle bambole: l’orrore delle ragazzine costrette a prostituirsi nei campi di concentramento

Le esperienze vissute da una quattordicenne ebrea, un racconto che si svolge dapprima nel ghetto di una piccola città polacca, poi in un campo di lavoro e infine in un campo di prostituzione. La casa delle bambole racconta di tutte quelle donne ebree che, una volta deportate, erano destinate al sollazzo dei soldati nei “campi della gioia”

Un autore che per molto tempo si è firmato con le cifre tatuate sul braccio sinistro con cui era identificato dai tedeschi: è Ka-tzetnik 135633, che ha scritto pagine di una semplicità disarmante, esattamente tanto quanto il terrore che in esse descrive. Tra queste, “La casa delle bambole” è la storia della piccola Daniella che avrebbe solo voluto fare una gita scolastica.

Usando un eufemismo cui ricorrevano le prigioniere del campo di lavoro per indicare quelle “privilegiate” che ricevevano cibo e potevano alimentare l’illusione di sopravvivere a una tragedia, Ka-tzetnik 135633 racconta la storia di due fratelli, Harry, il maggiore, e la dolce Daniella, la seconda di tre figli, in una Polonia affranta dal nazismo.

Leggi anche: Mestruazioni, simbolo di lotta e rinascita per le donne che hanno subito violenze durante l’Olocausto

Loro, poco più che bambini, si trovano catapultati nell’orrore di non poter aver più una vita normale con la loro famiglia. E nell’orrore, infinito, di dover cedere il proprio corpo ad altri, senza la possibilità minima di fiatare.

La trama

Daniella ha 14 anni ed è pronta, spensierata, per una gita scolastica con le compagne e gli insegnanti. La meta è la stessa città in cui vive Harry, ma in un attimo un raid tedesco arriva a trasformare quella giornata in un incubo: è l’inizio della fine. Daniella viene catturata, portata in un ghetto e messa a lavorare in un laboratorio, a tagliare gli abiti degli Ebrei finiti nei campi per scoprire se nascondono monete o altri oggetti preziosi.