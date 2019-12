Non solo i classici Disney, cartoni e film d’animazione da vedere con tutta la famiglia a Natale

Le vacanze di Natale, si sa, sono uno dei momenti migliori per passare del tempo con i piccoli della famiglia tra risate, scherzi, giochi, coccole e, perché no, la visione di un bel cartone animato da condividere, al caldo, sul divano di casa.

Come vuole la tradizione, anche per le vacanze natalizie del 2019 i palinsesti dei più noti canali del digitale terrestre ma anche di piattaforme come Sky, Netflix e Amazon Prime offrono una programmazione rivolta ai più piccoli, un ricco calendario che propone cartoni animati e film. Ad andare in onda saranno i capolavori Disney e pellicole a tema natalizio.

Vediamo quindi la programmazione dedicata ai più piccoli, e chissà, anche a qualche adulto appassionato.

Film in tv e Sky

Rai

23 dicembre – Si inizia con il capolavoro “Alla ricerca di Nemo” (Rai2 ore 21:20) e l’intramontabile classico “Le avventure di Pinocchio” (Rai3 23:55).

24 dicembre – Anna dai capelli rossi – Una nuova vita (Rai1 ore 17:00) e “Alla ricerca di Dory” (Rai2 ore 21:5)

25 dicembre – Pienone di capolavori il giorno della Vigilia. “Planes 2 – Missione antincendio” (Rai 2 ore 8:45) , “Il ragazzo e il grande elefante” (Rai1 14:30), Anna dai capelli rossi – Promesse e giuramenti (Rai ore 17:00).

In programmazione anche la Disney: Rai1 propone la versione de “La Bella e la Bestia” alle ore 21:25 con attori in carne ed ossa; i protagonisti sono interpretati da Emma Watson e Dan Stevens. Sempre sullo stesso canale alle 23:40 va in onda “La Bella e la Bestia 2 – Un magico Natale”. Rai 3 propone “Ape Maia” (ore 9:45)

26 dicembre – Il giorno di Santo Stefano continua la programmazione dedicata ai piccoli con “Anna dai capelli rossi – In pace con il mondo” (Rai1 ore17:00), Cenerentola nella versione live action (Rai1 ore 21:25), e Ratatouille (oRai2 ore 21:05).

28 dicembre – I bambini potranno vedere “Un babbo natale tutto nuovo” (Rai2 ore 9:45), “Abel – Il figlio del vento” (Rai1 ore 21:25)

Rai Yoyo

Ogni giorno – Alle 17.10, andranno in onda gli speciali animati a tema: “Che animale sei?” (23 dicembre), “Piccolo grande Timmy – Sorpresa di Natale” (24 dicembre), “Spike” (25 dicembre), “La Strega Rossella” (26 dicembre), “Pimpa e Olivia Paperina” (27 dicembre), “Mimì e Lisa” (28 dicembre), “Il Natale di Peter Coniglio” (29 dicembre), “Bob e la slitta di Babbo Natale” (30 dicembre, inizio alle 16:45), “Trecciolina e Senzasonno” (31 dicembre), “Pimpa storia di Natale” (1 gennaio), “Shaun Vita da Pecora – I lama in fattoria” (2 gennaio), “La casa delle Api – Il Natale perfetto” (3 gennaio), “Pimpa e Olivia Paperina” (4 gennaio), “Mimì e Lisa” (5 gennaio) e “Gruffalo” (6 gennaio).

Nei giorni di Natale saranno proposti gli episodi natalizi delle serie più amate di Rai Yoyo, come “Masha e Orso”, “PJ Masks”, “Peppa Pig e Lupo”.

23 dicembre – Sarà proposto l’episodio speciale di “Topolino e gli amici del Rally” (ore 19:35)

24 dicembre – Ci sarà in prima tv “Peppa Pig – Natale all’ospedale” ore 8:45 e lo speciale natalizio di “Molang” (ore 15:15) e “Ricky Zoom” (ore 18:00).

25 dicembre – Appuntamento con la puntata natalizia di “Molang” (ore 15:15)

28 dicembre – “Bastoncino” ore 20:25.

5 gennaio – In onda il grande classico dell’animazione italiana “La freccia azzurra” ore 20:25.

Rai Gulp

Ogni giorno da domenica 22 dicembre – Si inizia con la prima visione de “La regina delle nevi” (in doppio orario alle 14.10 e alle 20.35). Quindi, sempre in prima serata, ci saranno “L’apprendista Babbo Natale 2 – Sulle ali del Natale” (23 dicembre), “Hank Zipzer – Catastrofe di Natale” (24 dicembre), “Bianca e Grey e la pozione magica” (25 dicembre), la prima visione “Versi X Versi” (26 dicembre), “Shaun Vita da Pecora – Il film” (27 dicembre), la prima tv “La regina delle nevi 2” (il 29 dicembre, in doppio orario alle 14.10 e alle 20.35), “Descendants” (30 dicembre) e “Descendants 2” (31 dicembre), “Le 12 fatiche di Asterix” (1 gennaio), “Asterix e la pozione magica” (2 gennaio), “Asterix e la sorpresa di Cesare” (3 gennaio), la prima visione “La regina delle nevi 3” (il 5 gennaio, con doppio orario alle 14.10 e alle 20.35), e il film “100% Coco” (6 gennaio).

24 dicembre – Andrà in onda lo speciale di Bat Pat “Ho! Ho! Ho! Buon Natale da urlo” alle ore 18.

25 dicembre – In onda alle ore 18:00 la replica dello speciale natalizio di Bat Pat “Ho! Ho! Ho! Buon Natale da urlo” alle ore 18.

Sky

Come ogni anno Sky attiva Sky Cinema Christmas (canale 304), interamente dedicato ai film di Natale.

23 dicembre – Vanno in onda “Un alce sotto l’albero” (ore 13), “Il segreto di Babbo Natale” (ore 16:25) e”Christmas Trade – Uno scambio per Natale” (ore 19:30).

24 dicembre – “Tre cuccioli e un anello” (ore 9:10), “Gli eroi del Natale” (ore 16:20) e “Lo schiaccianoci e i quattro regni” (ore 21:5)

25 dicembre – Vanno in onda “Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie” (ore 14:25), “Christmas & Co.” (ore 17:45) e “Il Grinch” (21:15).

Film in streaming

Su Netflix e Amazon Prime è sempre possibile scegliere di vedere quando si vuole tanti film adatti a tutta la famiglia, dai capolavori Disney alle pellicole natalizie.

Netflix

“Polar Express”è la storia di un ragazzino che alla vigilia di Natale ritrova lo spirito natalizio grazie a un viaggio in treno al Polo Nord.

“Klaus i segreti del Natale” è una favola che racconta la storia del giovane Jesper, un ragazzo che, per scopi educativi, viene mandato dal genitore a consegnare la posta su un’isola dispersa tra i ghiacci. Qui incontrerà un burbero intagliatore di giocattoli con cui inizia ad esaudire i desideri dei bambini.

“Qualcuno salvi il Natale” narra di Kate e Teddy, due fratelli che si intrufolano nella slitta di Babbo Natale provocando un incidente e rischiando così di far saltare il Natale. Durante questa incredibile notte, i bambini insieme a Babbo Natale e ai suoi elfi, devono salvare la festività prima che sia troppo tardi.

“Il Natale di Angela” è un cartone ambientato durante il 1910 in Irlanda. La protagonista è la piccola Angela, che dopo essere andata in chiesa la vigilia di Natale con la sua famiglia, ha una brillante idea che le cambierà la vita.

Il cartone 3d “Mentre cerca di migliorare la slitta di Babbo Natale, un elfo creativo si schianta lontano dal Polo Nord: tre bestioline si danno da fare per farlo tornare a casa.

Da non perdere sono anche le versioni natalizie dei cartoni più amati come “Shrek the halls”, “King Fu Panda Holidays”, “Spirit: Avventure in libertà: Lo spirito del Natale” e “Super Monsters a stella dei desideri”. Altri capolavori da non perdere sono “Oceania”, “Pirati dei Caraibi”, “Madagascar”, “Coco”, “Up”, “Monsters&Co.”e “Aladdin”.

Amazon prime

Sempre disponibili su Amazon Prime i cartoni di “Il Gruffalo” (e “Il Gruffalo e la sua piccolina”), “La strega Rossella” e “Bastoncino”, tratti dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler.

A tema natalizio potete trovare “Il Grinch”, “Elliot, la piccola renna”, “Babbo Natale”, il “Natale di Nicholas” e “The Magic Snowflake”.

Altri film da vedere sono, per citarne solo alcuni, “Cattivissimo me”, “Hotel Transilvania”, “Shrek”, “Le avventure di Sammy”, “Vita da giugla”, “Charlie, anche i cani vanno in paradiso” e “Ozzy”.