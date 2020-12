I cartoni e i film d’animazione Disney e Pixar da guardare in tv durante le feste natalizie

Le feste natalizie sono alle porte, anche se quest’anno avranno un sapore decisamente diverso per via della pandemia di Covid-19 ci costringe a trascorrere più tempo in casa. Perché non approfittarne allora per guardare o rispolverare i classici Disney e Pixar, magari insieme ai nostri figli piccoli e nipoti?

Anche quest’anno, infatti, come da tradizione la Rai non rinuncia ad inserire nel suo palinsesto i cartoni e i film d’animazione senza tempo per allietare il periodo natalizio di bambini e ragazzi, ma anche degli adulti appassionati al magico mondo dell’animazione; perché (diciamoci la verità!) in fondo non si è mai troppo grandi per un cartone animato.

La lista dei cartoni animati e film d’animazione in programmazione sui canali Rai:

23/12 alle 21.20 su Rai2 – Alla ricerca di Nemo

24/12 alle 21.20 sui Rai2 – Alla ricerca di Dory

28/12 alle 21.20 sui Rai1– Cenerentola

29/12 alle 21.20 sui Rai1 – La Bella e la bestia

30/12 alle 21.20 su Rai1 – Biancaneve e i sette nani

31/12 alle 21.10 – Gli Aristogatti

Un altro film d’animazione molto atteso per queste festività natalizie è “Soul – Quando un’anima si perde”, che sbarcherà su Disney+ il 25 dicembre. L’attesissimo lungometraggio Pixar, diretto da Pete Docter, narra la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica a cui viene offerta la possibilità di suonare nel migliore jazz club della città. Ma un passo falso, che si rivela per lui fatale, lo porterà dalle strade di New York City all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime acquisiscono personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra.

Ecco il trailer di “Soul”:

Fonte: Rai/Disney/Youtube

