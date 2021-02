Privati del Carnevale dal Covid, ricreano in miniatura la sfilata dei carri con i Playmobil

Una parata di Carnevale interamente ricostruita con i Playmobil: ecco l’idea della famiglia tedesca Goseberg per celebrare la festa più colorata dell’anno.

Purtroppo, a causa della pandemia, la città di Colonia ha dovuto rinunciare alla tipica parata di Rosenmontag (lunedì delle rose), durante la quale le strade si riempiono di persone in maschera e i bellissimi carri colorano le strade.

Così, vista la situazione (il lockdown in Germania durerà fino al 7 marzo), gli organizzatori del Carnevale hanno chiesto ai cittadini di inventare delle sfilate alternative.

I Goseberg non solo hanno ricreato i carri in miniatura, ma anche tutto ciò che ruota intorno alla festa, come la polizia e gli spazzini che puliscono le strade dai coriandoli.

Il risultato? Una sfilata di Carnevale costruita con i Playmobil che, in maniera alternativa, riesce a preservare la tradizione.

