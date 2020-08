I canti degli uccelli dell’Amazzonia diventano opere d’arte digitali danzanti

Si possono trasformare i canti degli uccelli in arte? La risposta è sì e ci ha provato l’artista digitale Andy Thomas dando forma ai cinguettii dei volatili dell’Amazzonia. Dopo aver registrato i suoni in loco, li ha tramutati in sculture digitali animate, nel suo progetto artistico intitolato “Visual Sounds of the Amazon“.

I suoni sono così diventati immagini colorate che si muovono sullo schermo, strutture plastiche mobili che sembrano danzare davanti allo spettatore meravigliato. A tal proposito l’artista, come si legge sul suo sito, ha dichiarato:

“Vedo i suoni come forme e colori in movimento nella mia immaginazione. Dare vita a questi è la parte difficile. Ci sono ore infinite per disegnare schizzi e testare effetti particellari. Alcuni dei risultati sono più raffinati e corrispondono di più alla mia immaginazione di altri.”

Perché proprio l’Amazzonia? Perché è il polmone verde del mondo, ha detto l’artista, minacciato dalla deforestazione nonostante la sua importanza per tutti noi.

Potete ammirare “Visual Sounds of the Amazon” di Andy su Vimeo.

FONTI: Andy Thomas

Ti potrebbe interessare anche:

Street Art nel cuore dell’Amazzonia per proteggere i popoli indigeni e gli alberi (FOTO e VIDEO)