“All’alba vincerò”, il video dei cantanti lirici cinesi per mandare un messaggio di speranza all’Italia

Il tenore Mario Del Zhang insieme con quattordici artisti lirici cinesi che hanno studiato canto in Italia, hanno realizzato un bellissimo video per infondere speranza al popolo italiano che sta affrontando quella che ier l’OMS ha definito pandemia globale. Tutti insieme, ognuno in collegamento streaming dalla propria abitazione, eseguono l’aria Nessuno dorma tratta dalla Turandot di Puccini in segno di solidarietà tra Cina e Italia.

Il video è stato condiviso nei giorni scorsi dalla pagina Facebook ufficiale di Dario Franceschini, Ministro dei Beni culturali ed ha subito conquistato e “fatto vibrare” le corde giuste delle persone, molte delle quali commentano commosse, soprattutto per il finale corale in cui tutti insieme intonano “All’alba vincerò” , seguito dal messaggio di speranza in italiano e in cinese: “Forza cari amici, vi siamo vicini”.

Nell’introduzione al video si leggono le motivazioni che hanno spinto questi ragazzi diplomati nei diversi conservatori italiani a realizzarlo:

La battaglia contro l’epidemia in tutto il mondo è entrata nella fase più critica un gruppo di giovani artisti cinesi provenienti da diverse provincie e che hanno studiato “L’opera” in Italia si sono riuniti per eseguire “Nessuno dorma”, la famosa aria di Puccini per esprimere la loro solidarietà alla Cina e all’Italia. Forza amici! Vi siamo vicini!

Grazie a questi splendidi ragazzi cinesi. Il video commuove e ci fa arrivare un messaggio fortissimo di speranza. Pubblicato da Dario Franceschini – pagina ufficiale su Domenica 8 marzo 2020

L’anno 2020 segna l’Anno della cultura e del Turismo Cina-Italia, attualmente accumunate, però, dal fronteggiare un’epidemia senza precedenti.

Ma l’alba arriverà e vinceremo tutti se rimaniamo uniti, andrà tutto bene!

