Buon Natale: le migliori frasi di auguri, immagini e gif per sms e Whatsapp

Natale è arrivato ed è tempo di fare gli auguri, meglio se di persona con un bell’abbraccio, ma va bene anche via Whatsapp se non abbiamo la fortuna di avere tutti vicino a noi. Il problema è che scarseggia la fantasia? Ecco allora le più belle frasi di auguri, immagini e gif che potete inviare ai vostri parenti e amici per auguragli uno splendido Natale e fargli sapere che sono nei vostri pensieri.

Un augurio di Buon Natale non si nega a nessuno e non costa molta fatica, soprattutto ora che con i nostri smartphone possiamo farli arrivare davvero ovunque. Il problema potrebbe essere quello di trovare le parole giuste e magari più adatte alle diverse persone.

Prendete allora spunto per gli auguri di buon Natale 2019 da qui…

Frasi di auguri

Ecco una bella carrellata di frasi che potete dedicare a chi più amate…

Parenti e amici

Senza di te questa famiglia non sarebbe la stessa. Ti auguro tutto il bene del mondo

Che lo spirito del Natale riempia il tuo cuore di amore e gioia. Buone feste!

Buon Natale, buone feste e una serena ripresa del lavoro… il più tardi possibile!

Possa la tua lista dei desideri diventare realtà. Buone feste!

Una delle cose più belle di questi giorni è l’opportunità di ringraziare le persone che ami e di augurargli il meglio. Buon Natale!

Possa lo spirito dell’amore riempire il tuo cuore e la tua casa. Buone feste!

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno!

Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!

Che il calore del Natale ti avvolga. Che la sua forza vitale ti Invada! Auguri di Buon Natale!

Partner

Queste feste mi hanno fatto il regalo più bello io potessi desiderare: te! Regalo inaspettato, ma tanto desiderato!

La cosa più bella di queste feste è di poterle festeggiare con te.

Lascia che l’atmosfera di questi giorni scaldi il tuo cuore. Non c’è niente di più bello che viverla con te.

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Questo Natale fatti il migliore regalo possibile: rimani come sei!

Con te è Natale tutto l’anno. Grazie di esserci sempre. Buon Natale!

C’è sola una cosa più bella di stare con te: stare con te a Natale! Tanti auguri!

Se dovessi scrivere una lettera a Babbo Natale non gli chiederei nulla: ho già te! Buon Natale

Frasi di Natale religiose

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace. Papa Francesco

È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te. Madre Teresa di Calcutta

Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente. Padre Pio

Natale è il giorno della gioia e della carità. Possa Dio farti ricco di entrambi. Phillips Brooks

Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!

Che tutti i cuori possano trasformarsi in piccole campane per accompagnare, con una dolce melodia, la nascita di Gesù Bambino. Tanti auguri di buon Natale

Poesie e filastrocche

Buon Natale per diletto, Buon Natale con affetto, Buon Natale con amore, Buon Natale con tutto il cuore…e quando il Natale passerà, auguri per l’anno che verrà!

È venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto “Buon Natale”!

Babbo Natale con i suoi gnometti ha sudato per mesetti, parte in volo tra un pochino per portarti un regalino. Guarda bene, è speciale! I miei auguri di Natale.

Tanti auguri calorosi agli amici favolosi, possa essere questo Natale una festa un po’ speciale!

Luna d’argento con stelle dorate… gnomi e folletti e fatine incantate… una pioggia d’auguri ed un pensiero dorato per un BUON NATALE e un anno fortunato

Gelida l’aria ma non il cuore questi son giorni colmi d’amore. Ogni tuo sogno diventi reale tantissimi auguri di Buon Natale!

Stelle d’oro, stelle d’argento, brillano vivaci nel firmamento. Una stellina cade, lascia la sua scia, un desiderio si avvera, e la fortuna illumina la tua via. Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo

Immagini di Buon Natale

con Babbo Natale, le renne e i pupazzi di neve:

Altre

Gif di Buon Natale

(si può scaricare qui)

(si può scaricare qui)

(si può scaricare qui)

(si può scaricare qui)

(si può scaricare qui)

Comunque decidiate di augurarlo che sia un buon Natale per tutti!

Leggi anche:

Francesca Biagioli