La borraccia d’autore che non solo riduce la plastica, ma trova le fonti d’acqua dove riempirla (e svela la sinfonia)

L’opera è un’istallazione realizzata in ferro e legno, una “bolla artistica” aperta su un paesaggio sconfinato. La scultura, in virtù della sua natura interattiva, è in grado di stimolare il fruitore, che mentre ascolta la sinfonia può godere del meraviglioso panorama alpino.

I valori che Uno di Un Milione richiama sono l’appartenenza, l’amore per la natura e per la cultura, la sostenibilità e la cura del nostro Pianeta. Essere “Uno di un milione” significa far parte di una comunità estesa, che comprende umani e non, dove l’insieme armonico è più della somma delle singole parti: tante note, una sola sinfonia, un luogo fisico e musicale dove l’umano si fonde con l’ecosistema.