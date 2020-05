Boris: la serie TV italiana più divertente di sempre arriva su Netflix

Oggi, a sorpesa, le tre stagioni di Boris – una delle serie Tv italiane meglio riuscite e più divertenti di sempre – sono di nuovo disponibili su Netflix. Lo fa sapere proprio Netflix Italia, in un tweet in pieno stile Boris.

“Basito lui, basita lei, luce un po’ smarmellata e daje che abbiamo fatto”. *preme F4* “Fermi tutti, c’ho un’idea. Rimettiamo #Boris. Così, de botto, senza senso”. ⁰“Aspetta n’attimo”. *chiude una telefonata*

“Genio”. *gli stringe la mano* — Netflix Italia (@NetflixIT) May 1, 2020

Boris è una serie televisiva ambientata dietro le quinte di una fittizia soap opera italiana, “Gli occhi del cuore” che racconta, attraverso scene e dialoghi esilaranti e veri e propri colpi di genio, la mancanza di qualità delle fiction di massa prodotte nel nostro Paese.

Se non l’avete vista non potete perdervela, mentre se l’avete già seguita, non potete non riguardarla.

La serie, prodotta da Wilder per Fox International Channels Italy, è andata in onda dal 2007 al 2010 con tre stagioni da 14 episodi l’una. Da oggi è finalmente di nuovo disponibile: un bellissimo regalo per affrontare meglio questi ultimi giorni di lockdown totale.

Fonti di riferimento: Netflix