Esce in Italia la meravigliosa biografia di David Bowie a fumetti

Fra pochi giorni, esattamente il 10 gennaio 2020, Panini Comics, in contemporanea con l’originale americano e in occasione del quarto anniversario dalla scomparsa di David Bowie avvenuta il 10 gennaio 2016, pubblicherà in Italia “Bowie: Stardust, Rayguns and Moonage Daydreams”, biografia a fumetti tutta dedicata alla sua straordinaria vita.

Pseudonimo di David Robert Jones, il famoso artista nacque a Londra l’8 gennaio 1947 , e come ultimo album, uscito due giorni prima della sua morte, pubblicò “Blackstar” , che si conquistò da subito il primo posto della Official Albums Chart in Inghilterra, con oltre 100.000 copie vendute al debutto, certificato disco d’oro.

All’autore di quell’ennesimo capolavoro è dedicato questo volume illustrato da Michael e Laura Allred, che passo passo ripercorre la sua carriera, partendo dagli inizi quando ancora non era nessuno fino ad arrivare alla fama internazionale.

Michael, famoso fumettista americano, si è occupato dei disegni mentre Laura, sua moglie, già vincitrice del Best Coloring Eisner Award, ha colorato gran parte delle illustrazioni dallo stile inconfondibilmente pop. A firmare la sceneggiatura è stato invece Steve Horto, famoso per aver collaborato con case editrici di fumetti come DC, Image, IDW (“Satellite Falling”) e Dark Horse (“Amala’s Blade”).

Dove comprare la biografia? In libreria, fumetteria e online!

Though I'm past one hundred thousand milesI'm feeling very stillAnd I think my spaceship knows which way to go 🎵Oggi… Pubblicato da Panini Comics Italia su Mercoledì 8 gennaio 2020

Ti potrebbe interessare anche:

Photo Credit: Panini Comics