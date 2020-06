Banksy per George Floyd: l’opera dedicata all’afroamericano ucciso negli Usa

Il ritratto in cornice di una sagoma nera e una candela la cui fiamma brucia la bandiera americana. Così Bansky, misterioso artista inglese considerato uno dei maggiori esponenti della street art, ha deciso di dimostrare la propria solidarierà al movimento Black Lives Matter, durante giornata di protesta internazionale per l’omicidio dell’afroamericano George Floyd.

L’opera è stata pubblicata ieri dallo stesso artista sul suo profilo Instagram con un messaggio:

“All’inizio ho pensato che avrei dovuto restare in silenzio e ascoltare la gente di colore sulla questione.

Ma perché avrei dovuto farlo? Questo non è un loro problema. È mio.

Le persone di colore vengono ignorate dal sistema. Il sistema bianco. Come una tubatura rotta che allaga l’appartamento di sotto. Questo sistema difettoso rende la loro vita miserabile, ma ripararlo non è compito loro. Non possono, nessuno li farà entrare nell’appartamento al piano superiore.

È un problema bianco. E se i bianchi non lo riparano, qualcuno verrà al piano di sopra e sfonderà la porta”, ha scritto Bansky.