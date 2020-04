La bimba con il palloncino di Banksy reinterpretata: lascia “volare via” il coronavirus

La famosa bambina con il palloncino di Banksy lascia volare via un palloncino a forma di Coronavirus. Questo è il significativo murales apparso su un muro del Comune di San Bassano, in provincia di Cremona.

L’opera, che ricorda il celebre murale di Banksy “A girl with baloon”, è stata condivisa sulla pagina Facebook del Comune, e si trova su un vecchio muro all’incrocio tra via De Petri e via Locatelli. Al posto del palloncino rosso, però, ce ne è uno di colore verde a forma di Covid – 19. Il graffito è stato interpretato dall’amministrazione come un segno di augurio.

A realizzarlo un anonimo writer, che una di queste notti ha lasciato la sua opera.

“Un beneaugurante segno, sul vecchio muro, inerente la tragedia che stiamo vivendo del COVID-19. Raffigura una bambina che lascia volare un palloncino che ha la forma del famoso virus, ma anziché essere rosso, è verde. Se dovessimo dare un titolo a questo murales potremmo chiamarlo “SPERANZA”; verde come la speranza che questo brutto momento che tutti stiamo vivendo voli via, come il palloncino. Ma ironia della sorte sullo stesso muro, che in passato limitava una delle curve a gomito di Via Campo, sbiadito dal tempo e quasi illeggibile, si intravede uno degli slogan con cui la dittatura fascista propagandava i suoi ideali. E mentre tutta la scritta è quasi scomparsa (la scritta recitava “se la vittoria fu mutilata una volta, non è detto che spossa essere mutilata un’altra volta”) rimane leggibile sul fondo il nome del dittatore cui si deve la frase”, si legge su Facebook.

QUANDO I MURI PARLANO A chi è capitato di passare dall'incrocio di Via De Petri con Via Locatelli, avrà notato che un… Pubblicato da Comune di San Bassano su Lunedì 30 marzo 2020

