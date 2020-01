Una bandiera bianca sui siti Unesco iraniani per dire no alla guerra

Su 10 siti Unesco dell’Iran sventolano bandiere bianche. Questa è la risposta dell’architetto Mohammad Hassan Forouzanfar al tweet con cui Trump minaccia la prima guerra del terzo decennio tra Iran e Stati Uniti dopo l’assassinio del generale Qassim Soleimani e il desiderio dell’Iran di vendicarsi.

L’hashtag è #peace, pace. L’intento quello di far sì che si instauri un dialogo e si allontani l’idea di una guerra partendo proprio dalla cultura e da ciò che ogni territorio rappresenta.

“L’Iran ha una cultura fluida. Dai romani ai moghul, chi è entrato ha lasciato il segno”, scrive su Instagram Forouzanfar. “Chi è entrato in queste terre (con o senza permesso) ha lasciato il segno e in qualche modo ha instaurato un dialogo con la cultura locale, rendendola una delle antiche civiltà più fiorenti”, scrive ancora.

E la guerra non può e non deve distruggere tutto questo perché sarebbe non solo una tragedia per l’Iran, ma per tutto il mondo.

La bandiera sventola sulla tomba di Ciro il Grande, l’imperatore persiano, nella cittadella di Bam, una grande fortezza-città costruita lungo la Via della Seta e ancora su Persepoli e la moschea dello Sceicco Loftollah, nella città di Isfahan, tanto per citare qualche esempio.

Nel frattempo, anche l’Italia si unisce all’appello dell’architetto iraniano. Online c’è la petizione per far sventolare la bandiera bianca sui 55 siti Unesco italiani, mentre il ministro Costa scrive sui social:

Così come è avvenuto negli altri siti Unesco, anche l’Italia, con il suo straordinario patrimonio naturalistico, si faccia portatrice nel mondo di un messaggio di pace. I siti culturali vanno preservati e non minacciati.

