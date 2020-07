Cinque persone alla volta e autocertificazione: l’ascensore panoramico della Mole Antonelliana riapre al pubblico dopo la chiusura del lockdown

Da ieri 24 luglio finalmente è stato riaperto l’ascensore panoramico della Mole Antonelliana, a Torino. Sarà possibile accedervi 5 persone per volta, e non più 9, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00.

A partire da questo week end, quindi, torinesi e turisti potranno tornare ad ammirare Torino dalla terrazza della Mole Antonelliana, dopo quasi 5 mesi di chiusura dovuto prima al lockdown e poi a lavori di revisione e collaudo.

Per rispettare le norme anti-contagio, l’accesso ai visitatori all’ascensore sarà regolamentato. Per ogni corsa potranno salire 5 persone alla volta (invece di 9) che saranno tenuti a disporsi nell’ascensore in modo da non trovarsi faccia a faccia. Sul pavimento degli adesivi gialli indicheranno in modo intuivo alle persone come posizionarsi.

Rimane, come in tutti i luoghi chiusi, l’obbligo di mascherina, di avere mani igienizzate, oltre al mantenimento della distanza durante l’attesa in coda per salire sull’ascensore. Ai clienti sarà richiesta anche la compilazione di un’autocertificazione.

L’ascensore rispetterà gli orari di apertura del Museo del Cinema, attualmente dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00.

Biglietto Intero

Ascensore Panoramico € 8,00

Cumulativo Museo + Ascensore € 15,00

Biglietto Ridotto

Ascensore Panoramico € 6,00

Cumulativo Museo + Ascensore 12,00

