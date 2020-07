Artista decora per 30 anni la sua casa rendendola meravigliosa ma quando la mette in vendita nessuno vuole acquistarla

Ci sono voluti 30 anni per decorare ogni singolo angolo di questo meraviglioso cottage, una casa delle bambole a grandezza naturale, come l’ha definita l’autrice Mary Rose Young, situata nella campagna di Lydney, nel Gloucestershire in Inghilterra.

Ma chi è Mary Rose? Un’artista dallo stile molto eccentrico che, nel 2014, ha deciso di vendere la sua proprietà per trasferirsi altrove.

L’aveva acquistata nel 1987 per sole £ 30.000 personalizzandola completamente nel corso del tempo e sperava di poterla rivendere, secondo quanto suggerito anche dagli agenti immobiliari, ad almeno £ 250.000. Peccato che, dopo averla vista, nessun acquirente si è dimostrato interessato.

L’unico modo per venderla era ridipingerla con colori più tenui, ma Mary Rose non ha accettato il compromesso. Non era disposta a distruggere anni e anni di prezioso lavoro per far contenti gli acquirenti.

Anziché abbattersi, ha deciso di rinunciare al suo sogno di trasferirsi altrove e di rendere ancora più personale la proprietà, trasformando il cortile in uno studio di pittura di color rosa brillante.

Le decorazioni della casa si ispirano alle ceramiche dell’artista, vendute anche online sul suo sito ufficiale, e alcuni pezzi d’arredo sono proprio di ceramica, come il favoloso lampadario del salotto o le piastrelle fatte a mano del bagno.

A proposito della casa, l’artista ha dichiarato:

“Dovrebbe farti sentire come un bambino che cammina in un negozio di dolciumi. Voglio che le persone sentano che anche gli adulti possono divertirsi molto.”

Ma in fondo, meglio che la casa sia rimasta nelle sue mani, un nuovo proprietario meno “colorato” avrebbe potuto distruggerla e noi non potremmo più godere di tanta meraviglia!

FONTI: Mercury Press and Media/LadBible

Ti potrebbe interessare anche: