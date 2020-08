Le meravigliose sculture nascoste nella foresta finlandese create dall’artista “eremita” Veijo

Ci sono voluti 50 anni all’artista finlandese Veijo Rönkkönen per creare questo giardino delle meraviglie, popolato di fantastiche creature. 560 sculture nascoste in una foresta che pochi conoscevano, perlomeno fino al 2010, quando poco dopo la sua morte è stato scoperto dal grande pubblico.

Si dice fosse un artista eremita, Veijo, che aveva trascorso la sua vita in una zona rurale al confine con la Russia, vicino alla piccola città finlandese di Parikkala, dove ha creato, in solitaria, quello che oggi è conosciuto con il nome di Parikkala Patsaspuisto.

La prima scultura venne realizzata nel 1961 e da allora Veijo non si fermò più dando vita a un’immensa collezione di creature raffiguranti sia se stesso che persone di diverse etnie, età e religioni, impegnate ognuna in varie attività.

L’artista, come dicevamo, aveva scelto di vivere isolato dalla società a tal punto che nel 2007, quando vinse un importante Art Award, decise di non ritirarlo per non dover uscire di casa. Era infatti conosciuto come una persona molta riservata, l’arte era il suo modo di comunicare con il mondo esterno.

Il suo parco di sculture, aperto al pubblico, racconta le tappe della sua vita, la sua crescita, i suoi sogni, le sue paure, le sue rinunce, il suo bisogno di armonia spirituale, insomma un ritratto decisamente originale della sua personalità.

Alcune opere sono dotate al proprio interno di altoparlanti che emettono dei suoni incomprensibili, altre di veri denti umani, e ognuna di esse è unica e speciale.

Oggi, il suo meraviglioso giardino è diventato il principale centro d’arte popolare contemporanea di Parikkala con 30mila visitatori ogni anno che arrivano qui per vederlo. Ecco un assaggio di questo luogo speciale.

FONTI: patsaspuisto

