I meravigliosi ritratti realizzati da un’artista con i ritagli di jeans riciclati

Lei si chiama Deniz Sağdıç ed è una talentuosa artista turca che crea ritratti utilizzando i jeans, ritratti che parlano di storie di uguaglianza e democrazia.

Ci riesce recuperando pezzi di tessuto che piega, taglia, attorciglia, rotola e ricama, creando pian piano delle composizioni multistrato. I ritratti che ne derivano sono molto realistici e pieni di dettagli. A vederli si direbbero dipinti a mano e invece sono fatti di jeans.

Perché proprio questo tessuto? Non è una scelta casuale, Deniz lo utilizza per il suo valore simbolico legato alle idee di uguaglianza e democrazia, che vuole veicolare attraverso la sua arte, trattandosi del tessuto per eccellenza più democratico e popolare del mondo.

Il progetto di riciclo dei jeans si chiama “Denim Skin” e si sta sviluppando anche in una nuova direzione, Deniz crea infatti pezzi d’arte in denim realizzati su misura per le città che visita durante i suoi viaggi, con il contributo delle persone che ci vivono.

La tecnica e la creatività di Deniz l’hanno resa famosa in tutto il mondo, portandola a partecipare a vari eventi e mostre di moda. Ecco di seguito una selezione dei suoi splendidi lavori.

Photo Credit: Deniz Sağdıç