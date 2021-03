Aquaman butta per terra una bottiglia, inquinando il mondo per il quale si batte tanto

Ai fan di Aquaman, il supereroe della DC Comics, non è sfuggito un dettaglio di una scena piuttosto contraddittoria presente in Justice League. La pellicola è uscita al cinema nel 2017, ma recentemente è venuta fuori una polemica che riguarda la figura di Arthur Curry, meglio con il nome di Aquaman, che si batte per salvare gli oceani e la città di Atlantide (un regno sottomarino governato da Orm, un re assetato di potere che vuole conquistare il mondo). Il personaggio è interpretato dall’attore Jason Momoa, noto per il ruolo di Khal Drogo nella serie “Il Trono di Spade”.

Peccato, però, che in una scena del film si vede Aquaman che cammina su un molo mentre beve del whiskey da una bottiglia, che poco dopo finisce in mare contribuendo all’inquinamento.

Ecco la scena che ha sollevato le polemiche:

E agli amanti del personaggio questo passaggio non è andato proprio giù, visto che non è affatto coerente far compiere un gesto del genere ad Aquaman, impegnato nella difesa degli oceani oltre che dei più deboli.

Dalla storia narrata nel film, infatti, il personaggio interpretato da Momoa viene descritto come fortemente ambientalista e attento al rispetto della natura. Insomma, una scena concepita forse con troppa leggerezza e che poteva essere benissimo evitata. Siamo sicuri che Jason Momoa ne avrebbe fatto volentieri a meno di girarla, visto che da tempo si batte contro l’inquinamento del Pianeta e che, prima di dedicarsi totalmente alla carriera artistica, era un biologo specializzato in fauna selvatica.

Fonte: YouTube

