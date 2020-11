Antonella Polimeni è la prima rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, la più grande d’Europa

Per la prima volta, il più grande ateneo d’Italia e d’Europa ha un rettore donna: è Angela Polimeni la prima rettrice della storia dell’università romana La Sapienza. Polimeni guiderà l’ateneo dal 2020 al 2026.

Attuale preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria e docente nel settore scientifico disciplinare delle Malattie odontostomatologiche, la nuova rettrice è stata eletta ieri alla prima tornata elettorale che si è svolta dal 10 al 13 novembre 2020. Ha infatti ottenuto la maggioranza assoluta (metà+1) dei voti non pesati (per i docenti) e dei voti pesati (per il personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti di studenti e assegnisti di ricerca), pari a 2.529,74 voti su 4.170,32 voti totali, pari a una percentuale del 60,7%.

Gli altri candidati alla carica erano Federico Masini, sinologo della Facoltà di Lettere, che ha ottenuto 765,46 voti e Vincenzo Nesi, matematico della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, che ha ottenuto 734,26 voti. Una vittoria scchiacciante. Adesso la rettrice succede a Eugenio Gaudio, che ha guidato la Sapienza dal 2014 al 2020.

Antonella Polimeni, già preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, è stata eletta rettrice dall’Università La… Posted by Roberto Gualtieri on Friday, November 13, 2020

“Antonella Polimeni è la prima donna a ricoprire la massima carica accademica alla Sapienza e la prima rettrice eletta in un grande ateneo italiano” annuncia l’Università.

L’elezione di Antonella Polimeni porta a 7 le rettrici negli 82 atenei italiani. Le altre università guidate da donni sono: la Ca’ Foscari a Venezia, l’Università per stranieri a Perugia, l’Università di Cagliari, la Sant’Anna a Pisa, la Bicocca e l’Università della Valle d’Aosta.

Fonti di riferimento: UniRoma1

LEGGI anche: