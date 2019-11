Dedicata a David Bowie la più piccola animazione 3D mai realizzata, i personaggi grandi come un granello di polvere

Si chiama “Stardust Odyssey” ed è un cortometraggio animato in stop-motion scritto e diretto da Tibo Pinsard che ha per protagonista il mitico David Bowie. La particolarità è che è stato girato su scala microscopica, cosa mai successa prima in un film di questo tipo.

Il corto include infatti il più piccolo personaggio mai animato in stop-motion: misura 300 micron di altezza, circa 0,3 millimetri. Praticamente ha le dimensioni di un granello di polvere quasi invisibile ad occhio nudo.

Dimensioni talmente piccole da costringere il regista a utilizzare, per filmare le immagini, un microscopio elettronico a scansione (SEM) sviluppato presso l’Istituto FEMTO-ST di Besançon, in Francia, e solitamente utilizzato per scopi scientifici.

Di minuscoli David Bowie ne sono stati realizzati numerosi per il film, tutte figurine microscopiche stampate in 3D, posizionate con cura all’interno di una camera a vuoto, dove sono state filmate fotogramma dopo fotogramma dal SEM, ottenendo un effetto finale alquanto misterioso.

Stardust Odyssey, che è stato coprodotto dalla società cinematografica francese Darrowan Prod, dall’Université de Franche-Comté rappresentata dall’Istituto FEMTO-ST e dall’Université Libre de Bruxelles, è come dicevamo un omaggio al grande David Bowie, artista che non ha mai smesso di sperimentare e innovare. E a cui, proprio per questo, un film così all’avanguardia sarebbe sicuramente piaciuto.

In questo video pubblicato su vimeo è possibile vedere il dietro le quinte del film e di seguito ecco il teaser trailer.

Photo Credit: Youtube