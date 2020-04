Lo slogan “Andrà tutto bene” diventa una canzone di Elisa e Tommaso Paradiso: testo e video

In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo attraversando nelle ultime settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, per fortuna c’è la musica a tenderci la mano. Lo sanno bene Elisa e Tommaso Paradiso, due tra gli artisti più amati d’Italia, che hanno unito le loro forze, la loro creatività e il loro talento e hanno dato vita a Andrà tutto bene, una canzone che vuole infondere forza e coraggio a tutti gli italiani che stanno vivendo giorni difficili.

Andrà tutto bene, un brano corale

Elisa e Tommaso Paradiso ci hanno messo la voce, ma la straordinarietà di Andrà tutto bene è che si tratta di un brano scritto su Instagram, insieme ai numerosi fan dei due artisti. Proprio così: l’idea è nata e si è sviluppata sul famoso social network, durante le dirette condivise tra i due cantanti, i quali si sono confrontati con i loro follower e hanno attinto anche dalle loro idee per la creazione del brano. In particolare, Paradiso ha invitato i suoi fan a suggerirgli delle frasi e dei pensieri da inserire nella canzone. Ecco, infatti, cosa ha scritto il cantautore romano su Instagram:

Questo pezzo è stato scritto insieme a voi in diretta su Instagram. Andrà tutto bene

Una canzone, dunque, corale, nata da uno slogan e sviluppata sotto gli occhi di tutti. Anzi, sviluppata grazie ai pensieri di tanti italiani che, ogni giorno, toccano con mano le difficoltà di questo periodo di emergenza.

Testo

Ecco il testo del brano:

E allora ciao

come sta la tua città

come è vuota come è sola

e allora stendi le lenzuola

E allora ciao

almeno il cielo è già

più pulito e trasparente

si vede oltre le stelle

Ritornerà

l’abbraccio tra la gente

e il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di correre per strada

baciarsi alla fermata

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

E allora ciao

la tua voce è musica

riempie questa stanza

colma la distanza

Quindi ciao

resta ancora qui perché

questa notte è un po’ più scura

il silenzio fa paura

Ritornerà

l’abbraccio tra la gente

e il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di urlare ad un concerto

come abbiamo sempre fatto

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

Dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

andrà tutto bene

Ascolta il brano

Il brano è disponibile su Spotify e su tutti gli store digitali di musica: