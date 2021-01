Le altalene rosa installate nel muro tra Messico e Usa premiate come il miglior progetto di design dell’anno

Le altalene posizionate nel muro al confine tra Stati Uniti e Messico, sono riuscite in qualche modo ad abbattere le divisioni e a riunire le persone e per questo sono state anche premiate. L’installazione temporanea “Teeter-Totter Wall” ha infatti vinto il Beazley Design of the Year 2020, il più prestigioso premio di settore.

Sicuramente ricorderete le 3 altalene rosa che nel luglio 2019 erano state inserite tra le fessure del muro in acciaio che separa gli Stati Uniti dal Messico (Leggi: Le altalene rosa che abbattono le divisioni, installate per i bambini nel muro tra Messico e USA ).

Progettate dagli architetti californiani Ronald Rael e Virigina San Fratello, le foto e i video che riprendevano queste originali installazioni (purtroppo solo temporanee) e le tante persone che le avevano sperimentate, avevano fatto il giro del mondo.

Le altalene avevano permesso ai bambini (ma anche agli adulti) di El Paso, in Texas, e della comunità Anapra di Juárez, in Messico, di giocare insieme nonostante il muro che si trova sul confine più attraversato al mondo. Un luogo che generalmente è simbolo di grandi controversie, tensione e divisione che improvvisamente si è trasformato in luogo di divertimento e unione tra popoli.

“Teeter-Totter Wall”, questo il nome dell’installazione, è stato progettato per illustrare la connessione intrinseca tra le due terre, ed è stato realizzato con la collaborazione del collettivo di artisti Juárez Colectivo Chopeke.

Ora Teeter-Totter Wall ha vinto il Beazley Design of the Year 2020, un premio annuale insignito dal Design Museum di Londra.

Come dichiarato da Tim Marlow, amministratore delegato e direttore del Design Museum:

“Il Teeter-Totter Wall ha incoraggiato nuovi modi di connessione umana. Rimane un promemoria creativo e toccante di come gli esseri umani possono trascendere le forze che cercano di dividerci“.

A causa del contesto “problematico” del muro, il progetto ha richiesto dieci anni per essere realizzato ed è rimasto davvero per poco tempo, meno di venti minuti, ma abbastanza per diventare virale.

Nonostante fosse un’installazione temporanea, Rael ha dichiarato che l’evento è stato “pieno di gioia, eccitazione e unione al confine”.

Fonti: Design Museum / Facebook / Instagram

Leggi anche: